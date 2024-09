Successo alla prima uscita in amichevole per il Bisonte Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 15 settembre 2024) Il– San Giovanni in Marignano 3-0 (25-23, 25-21, 25-23) IL: Acciarri 5, Malual 16, Butigan 12, Leonardi (L1), Giacomello ne, Nervini 2, Mancini 1, Ribechi (L2), Lapini ne, Cagnin 5, Agrifoglio, Davyskiba 11, Bechis 2. All. BendandiOMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 16, Polesello 3, Nicolini 5, Valoppi (L1), Ravarini, Consoli 6, Piovesan 8, Parini ne, Meliffi (L2) ne, Bagnoli, Monti ne, Sassolini, Nardo 10, Merli ne. All. Bellano.– Comincia con unil precampionato de Il, che si impone per 3-0 sulla Omag-Mt San Giovanni in Marignano, formazione di serie A2, nellasemifinale del Trofeo McDonald’s di Imola.