Spari vicino a Trump Fonti della Cnn | Trovati un fucile e un binocolo

(Di domenica 15 settembre 2024) Di nuovo Donaldnella stessa frase, ma stavolta non è stato un attentato all'ex presidente, come due mesi fa. O almeno questa è stata la prima informazione, perché dopo le notizie sono diventate confuse. Sparatoria tra criminali odestinati proprio a, anche se a distanza? La Cnn ha citatoche hanno parlato di untipo Ar-15 ritrovato fuori dal golf club e di un. Ma al momento non ci sono conferme. Secondo la prima versione, diffusa dal New York Post, due persone sono rimaste coinvolte in una sparatoria a colpi di pistola fuori dalInternational Golf Course, a West Palm Beach. I due si stavano inseguendo e si sono sparati a vicenda, manon c'entra.dello staff del tycoon hanno dichiarato che l'ex presidente «non è mai stato in pericolo», ma l'area fuori dal resort «è famosa per l'alta criminalità».