Sempre al tuo fianco | le puntate sono tratte da storie vere?

(Di domenica 15 settembre 2024) Le 12dial tuo, la nuova fiction di Rai 1, creata e diretta da Marco Pontecorvo, con Ambra Angiolini nei panni di una neodirigente della Protezione Civile, è stata concepita attingendo ae interventi realmente effettuati su emergenze di origine diversa. Ambra Angiolini nella fictional tuo– fonte RaiLo conferma lo stesso Pontecorvo in un’intervista a TheWom: naturalmente, i casi reali hanno semplicemente fornito da spunto per la costruzione delle trame. “L’ispirazione dei vari casi di puntata deriva da fatti realmente accaduti e di cui forse abbiamo sentito parlare nei notiziari ma spesso senza sapere né chi fossero le persone colpite dagli eventi, (che fosse un crollo, un trapianto d’organo, una famiglia o dei ragazzi dispersi e via dicendo) tantomeno chi fossero le persone che si prodigavano per salvarle.