LIVE – CAGLIARI-NAPOLI 0-1 | maxi recupero di 8? per la fine del primo tempo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) La diretta testuale deldella quarta giornata di Serie A tra: segui con Spaziotutti gli aggiornamenti.0-1 45? – Assegnati otto minuti di45? – Fuorigioco di Politano 42? – Ammonito Lobokta per un fallo a centrocampo 41? – PARATONA DI MERET! Grande intervento su Piccoli, che stacca di testa sugli sviluppi del corner. Il portiere si stende e respinge 39? – Occasione, tiraccio dal limite che finisce sul fondo 35? – Punizione per il, fallo di mano di Mazzocchi. Quasi un calcio d’angolo ravvicinato 34? – Angolo per il33? – Riprende la gara, possesso al31? – Gara ancora momentaneamente sospesa per scontri tra ultras 26? – L’arbitro ferma il gioco anche per ciò che accade sugli spalti.