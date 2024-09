Kme svolta in vista Dissequestrato il forno uno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) E’ di pochi giorni fa il nuovo grido di allarme dei sindacati circa la crisi produttiva dello stabilimento KME, legata anche a lungo sequestro del macchinario, ilflottante uno, dove a maggio perse la vita l’operaio barghigiano Nicola Corti. E’ notizia di questi giorni che l’impianto è stato alla finee questa è sicuramente una buona notizia per una ripartenza del ciclo produttivo e per poter essere pronti, quando il mercato riprenderà a marciare con più energia, senza il rischio di perdere commissioni da dirottare altrove come è avvenuto in questi mesi. I tempi però non sono comunque brevissimi e meno che mai certi. Intanto il dissequestro è stato deciso solo per permettere di ottemperare alle prescrizioni indicate dall’ASL.