Gioele muore schiacciato da una porta di calcio | e intanto la festa va avanti Con Fedez

(Di domenica 15 settembre 2024)Putzu, un bambino di soli 9 anni che avrebbe compiuto 10 a dicembre, ha perso tragicamente la vita venerdì 14 settembre mentre giocava apresso l’impianto sportivo “Meledina” di Ozieri, in provincia di Sassari. Durante una partita,avrebbe urtato unamobile, che gli è crollata addosso, causando un incidente fatale. Nonostante la tragedia, la 131esimadella Beata Vergine del Rimedio, una delle celebrazioni più sentite del paese, è proseguita, suscitando indignazione tra i cittadini: “È una vergogna, è morto un bambino e qui si festeggia”, è stato uno dei tanti commenti apparsi sui social.Leggi anche: Tragedia a Ozieri: bambino di 10 annida unadaIl perché della decisione di non sospendere La decisione di non sospendere i festeggiamenti è stata giustificata con motivazioni legate all’ordine pubblico.