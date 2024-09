Febbre Dengue a Fano conclusa con successo la prima fase di disinfestazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024)(Pesaro e Urbino), 15 settembre 2024 - Si èall'alba ladelle operazioni dicontro la zanzara tigre e la diffusione dellanel territorio comunale di. Il primo dei tre interventi, programmati su tre notti consecutive, ha coperto regolarmente le 7 zone della città, secondo il piano prestabilito. L’intero perimetro della città, interamente interessata dalla, è stato infatti suddiviso in 7 aree, ciascuna delle quali sarà trattata ogni notte grazie all’impiego di 7 mezzi operativi, messi a disposizione da 4 ditte specializzate per una spesa complessiva di 10mila euro messi a bilancio per l'operazione. “Ringrazio personalmente le ditte incaricate e tutto il personale coinvolto per la tempestività e la professionalità dimostrate – ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi –.