Eleonora Giorgi e il tumore | Le metastasi sono cresciute ma lotto e tenteremo una nuova strada

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 settembre 2024 –non si arrende. "Stiamo lottando con tutte le forze", dice a 'Verissimo', raccontando delal pancreas scoperto a ottobre dell'anno scorso. Le cure hanno funzionano solo parzialmente nell'ultimo ciclo di terapie, confida l'attrice 70enne durante la puntata odierna del programma di Canale 5. "La chemioterapia ha permesso di rimuovere ilprincipale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina – spiega –.arrivate delle 'sorpresine', per 3 mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente".rivela che la malattia continua a espandersi e a creare nuove. “Nei prossimi giorni mi sottoporrò a degli esami cruciali, le provette arriveranno in America – prosegue – . A Houston è stata trovata una chiave d'accesso per il 14% dei malati".