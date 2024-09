Demolita la vecchia scuola Al suo posto piazza e parcheggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Ha preso il via venerdì l’abbattimento dei muri dellaelementare e media. Dei lavori si è occupata l’impresa edile De Carli Andrea che ha sede operativa proprio a Capralba. E in meno di due giorni dellanon è rimasto che un cumulo di macerie. I lavori di dismissione e demolizione dell’edificio in questione, che avrebbero dovuto essere eseguiti a luglio, in realtà erano in corso da qualche tempo. Si era cominciato con la rimozione e la separazione dei materiali interni e poi si è passati alla rimozione anche di quelli fissi e quindi degli infissi.