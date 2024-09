Cecilia e Ignazio parlano di Giulia De Lellis e Tony Effe | Cosa abbiamo detto al nostro matrimonio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 15 settembre 2024)Decontinuano a far parlare con il loro amore. Un amore nato quasi in sordina, a lungo nascosto e successivamente ufficializzato con delle dolci foto sui social network. A tifare per loro ancheRodriguez eMoser, da tempo amici dei due tanto da invitarli al lorocelebrato lo scorso giugno. E proprio in quel giorno speciale i novelli sposi hanno fatto una confidenza particolare alla nuova coppia, come è emerso a Verissimo di Silvia Toffanin.DeRodriguez eMoser sono stati ospiti di Verissimo per svelare retroscena e curiosità sul loro, celebrato lo scorso giugno. Tra i tanti anche quello riguardanteDe, entrambi tra gli invitati all’evento.