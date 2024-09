Cancellato il segno meno La Spal torna a sorridere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Finalmente! Dopo tre gare più deludenti che mai, i biancazzurri si sbloccano imponendosi in maniera autorevole sul campo del Sestri Levante. Allo stadio Sivori finisce 1-3, con la squadra di Dossena che mantiene l’iniziativa per tutta la partita lanciando segnali incoraggianti. Naturalmente da confermare contro avversariabbordabili dei liguri. Una sola sorpresa nella formazione della, la conferma al centro della difesa di Sottini assieme ad Arena, la coppia che aveva steccato il match con la Lucchese. Per il resto tutto confermato, col debutto dal primo minuto di El Kaddouri a centrocampo e la riproposizione del tridente con Antenucci punto di riferimento centrale. I biancazzurri partono forte, e per la prima volta dall’inizio del campionato passano in vantaggio.