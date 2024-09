Attenta Luna Rossa Slingsby ci crede ancora | Se miglioriamo un po’ domani possiamo vincere due regate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)ha into altre duecontro American Magic e conduce per 4-0 nella semifinale della Louis Vuitton Cup. Team Prada Pirelli si è portato a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti e potrà chiudere i conti giàpomeriggio, quando da programma sono previste duenelle acque di Barcellona. Il sodalizio italiano ha dettato legge nel primo confronto odierno, mentre nel secondo ha saputo contenere il tentativo di rimonta degli statunitensi e si è imposto con due secondi di margine al termine di un serratissimo braccio di ferro.è a un passo dalla finale da disputare contro la vincente di INEOS Britannia-Alinghi (Ben Ainslie e compagni conducono per 4-0), ma dovrà stare moltaal tentativo di rimonta della compagine a stelle e strisce.