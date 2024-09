Al via la Settimana della mobilità sostenibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Da domani al 22 settembre Milano aderisce a una nuova edizioneEuropea. "Iniziative ed eventi diffusi coinvolgeranno cittadine e cittadini, aziende, istituzioni, scuole e università per promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi in tema di– si legge nella nota diramata dal Comune –. Il palinsesto di quest’anno avrà come tema “La condivisione degli spazi pubblici”". In particolare, tutti gli eventi proposti nellaEuropeaavranno come cardine le quattro linee guida proposte dalla Commissione Europea: vivere lo spazio pubblico in modo diverso, riqualificare lo spazio urbano, creare strade scolastiche per favorire una transizione verso forme dipiù attive e pianificare e progettare strade più sicure per tutti e tutte.