Via Bixio Italia Nostra attacca | Forte impatto estetico sulla città

(Di sabato 14 settembre 2024) Per la sezione senese diè necessario che "le istituzioni facciano chiarezza", per capire se "non si sarebbe potuto realizzare un edificio di minore altezza e, di conseguenza, meno impattante urbanisticamente e paesaggisticamente, in una zona purtroppo già penalizzata dalla presenza di strutture analogamente fuori contesto e fuori scala, ma almeno più contenute in altezza". L’oggetto del contendere è il nuovo poliambulatorio in costruzione nell’area ex Enel tra viae via Don Minzoni. "Sono stati seguiti con attenzione tutti i passaggi autorizzativi – spiega Maurizio Pozzi, medico e tra i principali referenti dell’iniziativa –, dalle conferenze dei servizi ai passaggi in consiglio comunale. E sono state seguite tutte le indicazioni, come quella di non prevedere spazi commerciali o le prescrizioni relative alla specificità del luogo".