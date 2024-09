Uomini e Donne Raffaella Scuotto conferma le gravi segnalazioni su Brando Ephrikian? Il forte messaggio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 14 settembre 2024) In questa seconda settimana di Settembre 2024 i gossip dihanno coinvoltoe di riflesso anche, sua compagna conosciuta proprio negli studi del talk show Mediaset. Alcune ragazze hanno voluto mettere in evidenza il comportamento dimandando delle testimonianze a Deianira Marzano e affermando di essere preoccupate per. Quest’ultima non si è sbilanciata in maniera diretta commentando queste, ma ha condiviso una frase moltosui social: “Ama la goccia che fa traboccare il vaso, è nascosto lì dentro ogni bel cambiamento.” Gossip: leemerse suMolti fans dihanno mostrato la loro preoccupazione pera causa del comportamento di