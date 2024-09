Orsi | De Laurentiis ha portato in squadra grandi calciatori

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Nando, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero. Di seguito le sue parole.su DeCosì l’ex portiere della Lazio: “ADL ha fatto 20 anni a Napoli con un grande percorso. Può piacere o non piacere comunicativamente, ma haine due stagioni fa c’è stato il coronamento con uno Scudetto. Il percorso però non è finito ma c’è un nuovo progetto, con il mercato ha dato a Conte unaa sua immagine e somiglianza. Il fatto che poi parli e si veda poco ricalca esattamente quanto fatto durante la gestione Spalletti.“sul mercato “C’era bisogno di dare un taglio netto col passato e si sono fatti investimenti sumolto importanti, per vincere subito.