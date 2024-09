Mattarella | fascismo fu complice nazismo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 14 settembre 2024) 12.45 "Il, con la Repubblica sociale italiana,eradella ferocia nazista".Così il Presidente,ad Ampezzo, per gli 80 anni della Zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli. "Onore a quanti hanno contribuito alla libertà. In Carnia le radici della nostra Costituzione". Le Repubbliche partigiane "anticiparono la futura democrazia",con "la partecipazione dal basso, dopo il precetto fascista: credere, obbedire, combattere", dice. "L'Italia è orgogliosa del percorso compiuto in 80 anni dalla Liberazione".