Liguria Orlando fregato | niente campagna con le monetine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Il campo largo ci aveva fatto la bocca. Alternare i comizi elettorali con le veline degli avvocati, avvicinarsi alle urne con i resoconti giudiziari, respirare quel venticello promettente che odora di processo (che sarebbe iniziato il 5 novembre), mascherare il disagio per le grandi opere con assalti giustizialisti, insomma una pacchia che faceva pregustare una vittoria scontata. O anche l'altra versione del sogno di luglio, arrivare in Piazza De Ferrari a «cavallo», quando l'ex Governatore era ancora agli arresti domiciliari nella sua villetta di Ameglia ed il più sembrava fatto. L'accordo tra i legali di Giovanni Toti e la Procura di Genova sul patteggiamento (le accuse derubricate in corruzione impropria) cambia completamente lo scenario ed impone al campo largo un brusco ritorno alla realtà .