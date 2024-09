L’Ac Prato si presenta alla città in vista dell’esordio interno in campionato di serie D

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 14 settembre 2024)te al Lungobisenzio le 13 squadre delper la stagione sportiva 2024/2025. Una passerella in piena regola davanti ad una curva entusiasta. Si èto così, dprima squadrascuola calcio, passando dai ragazzi del settore giovanile. Il Lungobisenzio si è vestito a festa, indossando i colori bianco e azzurro dei palloncini distribuiti a tutti i presenti dai ragazzi della curva. Particolarmente coinvolgente il momento del saluto sotto la curva della prima squadra, che è andata a raccogliere gli applausi di incoraggiamento dei tifosi e ad ascoltare i cori intonati portando tutti col pensierosfida di domani incol Lentigione in programma proprio allo stadio di via Firenze. A parlare ai tifosi sono state le istituzioni, in primis la sindaca Ilaria Bugetti che ha confermato l’impegno progettuale sul Lungobisenzio.