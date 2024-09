Inter Renato Bosetti nuovo capo della Curva Nord | perché per la Digos è il perfetto cavallo di Troia per dialogare con i vertici del club

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) È la sera del 26 dicembre 2018, prima di-Napoli in via Fratelli Zoia a due passi dallo stadio Meazza gli ultras nerazzurri accendono la minacciaguerriglia contro i tifosi del Napoli. Nel caos sarà travolto e poi morirà l’ultras nerazzurro Daniele Belardinelli, detto Dede. Da allora alla direzionesi sono alternati ben tre direttivi diversi. Dopo la morte di Dede il governo degli affari dentro e soprattutto fuori dallo stadio passa nelle mani di Vittorio Boiocchi che affiderà la gestione “illecita” dei biglietti e dei rapporti con gli steward a. Morto Boiocchi la sera del 29 ottobre 2022, un altro Cda bussa alla porta. Compare la figura, fin ad allora sconosciuta, di Marco Ferdico, il quale porta in dote e nel direttivo stesso Antonio Bellocco, rampollo delle cosche di Rosarno.