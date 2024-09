In carriera ho segnato di più io

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo un biennio da protagonista nel Luzzara, in estate il bomber 35enne Luigi Gualtieri ha accettato di rimettersi in gioco col Quattro Castella. E il calendario ha riservato un debutto di campionato particolare."Ammetto che l’attesa cresce di giorno in giorno tanto che in famiglia e fra i nostri amici ormai non si parla d’altro". Una domenica con una cornice di pubblico particolare. "Sarà l’occasione per riportare i nostri genitori a rivedere una nostra partita al fianco delle nostre famiglie (entrambi gli attaccanti hanno due bimbe, ndr). Ma in campo ovviamente tireremo tutti dalle rispettive parti. Non abbiamo ancora fatto scommesse sull’esito della partita, ma da quando sono usciti i gironi è scattata la gara a chi segnerà più gol nella stagione e ovviamente io ne ho segnati più di Majcol in". Ad inizioavevate giocato insieme nel S.Ilario.