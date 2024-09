I talk show estivi Ultimo atto parlando di turismi con gli esperti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) E siamo alla conclusione, nella bella e tradizionale location alle Terme Marine Leopoldo II, degli incontriche ormai da una decina di anni contribuiscono a valorizzare la stagione culturale di Marina di Grosseto. Iideati e condotti da Giancarlo Capecchi e ospitati con grande signorilità dalla direzione dell’elegante e molto frequentata struttura alberghiera termale, unica nel suo genere sulla costa toscana, avranno oggi pomeriggio alle 18.30 come protagonisti, per parlare di "" e della stagione che ormai sta per lasciarci, due personaggi di spicco del mondo dell’accoglienza, l’imprenditrice Simona Tozzi, vice presidente di Federalberghi e il general manager delle Terme Marine e dell’Hotel Granduca Amedeo Vasellini, presidente nazionale di Assohotel e responsabile del settore per Confesercenti.