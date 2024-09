Grosseto cantieri e polemiche in centro Abbiamo avuto danni alle attività commerciali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – L’obiettivo è quello di migliorare sensibilmente piazza della Palma. Ma i problemi legati al cantiere sono tanti. Il disagio che sta creando il cantiere è arrivato al culmine della sopportazione da parte dei commercianti e ristoratori. I lavori di rinnovo degli spazi urbani nell’area hannoinizio il 2 maggio con un impegno di spesa di un milione e 100mila euro, spesa possibile grazie ai soldi del Pnrr-Pinqua. I lavori, che dovevano concludersi in pochi mesi, e che invece sembrano essere destinati a durare più a lungo stanno procurando problemi a cittadini e operatori economici. In molti vorrebbero chiedere all’Amministrazione comunale quando terminerà il cantiere e soprattutto gradirebbero la presenza di amministratori e tecnici per dare alcune spiegazioni.