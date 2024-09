F1 l’idea di Horner | una sprint race per rookie alla fine del campionato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Christianha avanzato un’idea per introdurre una novità nel mondo della F1: nella conferenza a Baku, infatti, il team principal della Red Bull ha proposto di sostituire i test distagione con i piloti più giovani con una vera e propria, che prevedrebbe la partecipazione di dieci monoposto, una per team. Per, come riporta Reuters, sarebbe un modo di fare qualcosa di più significativo rispetto a “girare in pista consumando gomme e carburante e in cui solo i team sanno se i piloti stanno facendo un buon lavoro o meno. Credo che possa essere un evento popolare”. Il format, quindi, sarebbe quello della“normale”, quindi con una qualifica dedicata e poi la gara di 100 km nello stesso giorno.