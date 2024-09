F1 GP Azerbaijan Hamilton | Qualifiche deludenti domani l’obiettivo è la rimonta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “Lesono state, perché ieri abbiamo avuto una buona giornata e pensavo che avremmo potuto lottare per le prime due file“. Sono queste le parole di Lewis, che ai canali ufficiali di Mercedes commenta la settima posizione ottenuta nelledel Gran Premio dell’. “Sfortunatamente, ho fatto fatica a far funzionare le gomme ed è questo il problema. Analizzeremo il motivo come squadra e speriamo di apportare miglioramenti andando avanti.è di andare avantie sono ottimista sul fatto che possiamo farcela. Non è sempre facilere qui, ma abbiamo una strategia di gomme leggermente diversa dagli altri che potrebbe aiutarci. Dovremo anche prenderci cura delle gomme perché è facile soffrire con quelle posteriori. Se ci riusciremo, allora speriamo di avere una giornata migliore di quella di oggi”.