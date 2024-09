Endless Love replica puntate serali 13 settembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

Triplo appuntamento stasera – venerdì 13– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in. Nihan riceve una busta con le foto che erano state inviate a Ozan in prigione, scopre del tradimento di Emir con Zeynep e decide di vendicarsi. Tufan si reca a casa di Kemal per portare a lui e ad Asu l'invito per la festa a sorpresa di Emir. Inizialmente Kemal rifiuta, ma Asu invece lo convince a partecipare. Zeynep fugge dalla festa di compleanno, inseguita da Kemal, che l'affronta fuori dalla casa dei suoi genitori. Sentendo le voci, l'intera famiglia si precipita fuori.