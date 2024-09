Casa della Pop Art | la Vaccheria dell’Eur ospita una mostra e tre giorni di festival

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 14 settembre 2024) Lasi trasforma nella ‘Pop Art’, prende il via una nuovae tredidedicati. Il 13 settembre apre al pubblico Viaggio nella Pop Art: un nuovo modo di amare le cose, unacon circa 200 opere di 45 artisti. E dal 13 al 15 settembre, la prima edizione di From Pop to Pop tra teatro, lezioni magistrali, classici del cinema e concerti jazz. Gli spazinel Municipio IX Roma Eur sono pronti ad accogliere un nuovo progetto espositivo a ingresso libero curato da Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei,. Le opere sono provenienti da collezioni private e raccolte dalla Collezione Rosini Gutman a cura di Gianfranco Rosini. Con questo nuovo progetto lasi candida al ruolo di ‘Pop Art’.