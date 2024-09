Carlotta ha trovato l’America Attrice e addestratrice di cavalli | Così ho conquistato Hollywood

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) di Nives Concolino Vulcanica, determinata e parimenti amabile e fascinosa, la riccioneseMontanari continua a cavalcare l’onda del successo oltre Oceano. A Los Angeles, dove si è trasferita sedici anni fa dopo alcune esperienze televisive per Rai e Mediaset come conduttrice, ha fuso la sua carriera die produttrice di film a quella didi. Una passione trasformata in lavoro che, abbinata all’arte con tocco glamour, contribuisce a renderla ancora più famosa. Con i suoi esemplari e quelli del suo marchio ‘Four legs on set’ (quattro zampe sul set), una quindicina in tutto, opera per il mondo della pubblicità e dei film.è diventata leader nel settore. Il successo ha cambiato la sua vita? "A livello di valori sono sempre la ragazza partita da Riccione con una valigia piena di sogni.