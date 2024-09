Beatrice Luzzi e il flirt con l’affascinante Gerard Butler | Andata come vanno le magie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024)ha rivelato nel corso della partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, ilcon un importante attore hollywoodiano,insieme al quale ha animato le pagine del gossip in un’estate dei primissimi anni Duemila.rivela al Grande Fratello ilconL’attrice e futura opinionista del Grande Fratello al via lunedì 16 settembre, sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla conduttrice del talk Silvia Toffanin. Durante la quindicesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini è arrivato uno scoop che ha infiammato il pubblico in studio e i telespettatori.