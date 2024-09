Beach soccer femminile l’Italia cede alla Polonia nel penultimo atto della Superfinal degli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Il cammino deldelnelladell’Euro League in corso ad Alghero si ferma in semifinale: le azzurre nelcompetizione vengono battute per 0-3 de domani giocheranno per il terzo posto nella sfida contro la Spagna, fermata per 3-4 dal Portogallo. Nel primo tempo le azzurre del CT Emiliano Del Duca sfiorano il vantaggio dopo 1? con Penzo che chiama al grande intervento Banaszkiewicz. A sbloccare il risultato, però, è la, grazierete su punizione di Gozdek da metà campo al 7’.sfiora il pari al 9? con il destro a giro di Penzo che si infrange sulla traversa. Nella seconda frazioneattaccaricerca del pari, ma sono ancora i legni a dire di no alle azzurre: i montanti fermano prima Privitera e poi Penzo.