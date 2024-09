Asllani cerca spazio | Inzaghi pronto a questo Attesa la maturazione definitiva

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Kristjanpotrebbe essere schierato da Simonedal primo minuto in occasione della sfida con il Monza di domenica 15 settembre. L’albanese èal grande salto. L’IDEA – Kristjanha buone chances di essere scelto da Simonedal primo minuto della sfida contro il Monza. Il centrocampista nerazzurro, finora sempre impiegato dalla panchina, potrebbe usufruire dell’esigenza di far riposare Hakan Calhanoglu in vista delle prossime due sfide in una settimana con Manchester City e Milan. Permotivo, considerando anche l’affaticamento muscolare patito dal turco prima degli impegni con le Nazionali, non è per nulla da escludere l’ipotesi di vedere l’ex Empoli dall’inizio del match contro i brianzoli.