America’s Cup Luna Rossa batte American Magic | 1-0 in semifinale

(Di sabato 14 settembre 2024)vince la prima sfida contro. La barca italiana sbaglia la partenza ma alla fine recupera a metà regata sfruttando una maggiore velocità e soprattutto una prestazione con meno errori in generale. La prima regata di queste semifinali è cominciata per l’imbarcazione italiana con un iniziale rinvio richiesto daglii che si sono così giocati il jolly per ritardare la partenza a causa di un problema tecnico. Con questa richiesta infatti gli statunitensi non potranno più avanzare un ulteriore necessità di rinvio durante tutte le semifinali. Apparentemente risolto il problema avuto su Patriot, le due imbarcazioni si sono poi nuovamente alzate in volo e dirette nello spazio di pre-partenza per il primo match race del penultimo atto della Louis Vuitton Cup.