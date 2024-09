Tromsø | la Porta dell’Artico e di mille avventure

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Attraversato il Circolo Polare Artico il mondo assume un’altra dimensione, soprattutto nel nostro immaginario. Una semplice linea, una convenzione, o forse un incantesimo: basta dire “oltre” per sognare panorami glaciali, renne, casette colorate e atmosfere natalizie, anche a Ferragosto. Oppure fantasticare avvistamenti di cetacei,peripezie tra i ghiacci, memorie di intrepidi marinai e indomabili capitani, protagonisti di qualche amato libro che trasforma la carta in avventura. Esiste un luogo in Norvegia che conduce alle suggestioni più belle di ognuno di noi, lo chiamano “la”, e dista ben 400 km più a nord del Circolo. Stiamo parlando di, città situata lungo la costa orientale dell’isola di Tromsoya, incorniciata da fiordi e da una corona di montagne innevate per buona parte dell’anno.