Serra artigianale in casa Per coltivare marijuana

(Di venerdì 13 settembre 2024) Unain, per la coltivazione di, e qualche dose di hascisc. È stata scoperta mercoledì sera dai carabinieri di Asso, in collaborazione con la Polizia locale di Canzo, nell’abitazione di un uomo di 33 anni. I militari, al termine della perquisizione domiciliare svolta di iniziativa, hanno trovato 9 piante die 18 grammi di hascisc. Le piante erano all’interno di unaallestita con sistema di illuminazione di riscaldamento, per mantenere la temperatura e le condizioni ideali per la crescita. Inc’era inoltre materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione contenitori, oltre a 450 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Dettagli, questi ultimi, che hanno fatto ipotizzare la coltivazione e detenzione ai fini di spaccio.