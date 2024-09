Santacroce | Buongiorno è un calciatore intelligente

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Fabiano, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni: “è un, sa la differenza del ruolo e la differenza della posizione. L’allenatore è quello giusto per il modulo eha tante capacità, soprattutto nell’intelligenza tattica e si può schierare in tanti ruoli. Novità a Cagliari? Non credo, l’unica novità che potrebbe esserci è Lukaku, se sta bene. A centrocampo spazio a McTominay? Ci ha lavorato poco e Conte è molto minuzioso. Non so se si affiderà fin dall’inizio, non credo però.