Renato Vallanzasca fuori dal carcere dopo 50 anni

(Di venerdì 13 settembre 2024), noto per essere stato uno dei più attivi e spietati boss della mala milanese, sta per lasciare ildi Bollate. Sarà infatti trasferito in una struttura assistenziale. La decisione è stata presa dal tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l’istanza di differimento pena presentata dai suoi avvocati, Corrado Limentani e Paolo Muzzi. La procura generale ha espresso parere favorevole, suggerendo una struttura in provincia di Padova, dovesarà sottoposto a un regime di detenzione domiciliare. Il Background Criminale diè stato uno dei più temuti criminali italiani degli’70 e ’80. Conosciuto come il “Bel René” per il suo aspetto da divo ribelle,ha guidato la banda della Comasina, un’organizzazione criminale milanese coinvolta in rapine, omicidi, sequestri e altri gravi crimini.