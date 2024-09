Regione Puglia e l’appalto affidato ai fratelli di Emiliano La funzionaria | Colpa mia ma non lo sapevo Fi | Imbarazzante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una gara da 41mila euro destinata all’acquisto di arredamento per l’area relax e la biblioteca del Consiglio regionale pugliese, si trasforma in un caso politico. Il problema, infatti, è che l’unica azienda invitata a partecipare è stata lasrl, società deidel governatore della, che si è aggiudicata la gara con un ribasso dell’1%. Una vicenda che sta mettendo in imbarazzo il presidente Michele. La procedura è stata già verificata e, secondo gli uffici del Consiglio regionale, risulta essere conforme alla normativa. Nessun illecito, viene fatto presente, ma – come sottolinea lo stesso governatore – resta un problema di opportunità.