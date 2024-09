Quattro si e standing ovation per la pontina d’adozione Jaqueline a X Factor 2024

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 13 settembre 2024) La cantautriceBranciforte, originaria della Sicilia ma residente ad Aprilia, ha incantato pubblico e giudici durante le Audition di Xall’Allianz Cloud di Milano. Il suo talento e la sua originale interpretazione di “Keep on Running” dei The Spencer Davis Group hanno fatto ottenere alla giovane artista unae il favore unanime dei nuovi giudici: Achille Lauro, Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi, e con la conduzione di Giorgia. Un’esibizione magica e innovativanon si è limitata a cantare, ma ha portato sul palco un elemento innovativo che ha colpito tutti: il suo particolare guanto elettrico “Glow Vox”, un dispositivo che ha aggiunto un tocco unico alla sua performance. Achille Lauro non ha resistito alla curiosità e ha provato il guanto sul palco, sottolineando quanto fosse originale l’approccio della cantante.