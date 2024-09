Promozione i risultati di Coppa Cinquina Centese Il Mesola serve il bis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Colpaccio col San Felice della, che regola con una sonantela formazione modenese e ipoteca il passaggio del turno in. Gongola Lorenzo Pirreca, autore di una doppietta. "Abbiamo dominato, c’eravamo solo noi in campo – sottolinea il bomber biancoceleste – Dopo il primo tempo la partita era praticamente finita. Abbiamo approfittato dell’occasione per sperimentare il 3-5-2; ci siamo trovati molto bene, ci sarà utile per altre occasioni". Dopo il ko di misura di domenica ad Argenta è una bella iniezione di fiducia per il campionato. "Il San Felice ha mandato in campo una formazione sperimentale – evidenzia Ciro Di Ruocco, l’allenatore – noi non ci siamo risparmiati e abbiamo preso sul serio la. Doveva servire anche a ritrovare il morale dopo la sconfitta con il Consandolo". Nello stesso gruppo, vince 4-3 il Casumaro con la Virtus Camposanto.