Premiato in Sala delle Baleari il giovane pescatore Filippo Mattolini

(Di venerdì 13 settembre 2024) Pisa, 13 settembre 2024 -inilatleta pisanoche ha recentemente conquistato a Donegal, in Irlanda, la medaglia d’oro a squadre al campionato del mondo junior di pesca sportiva con canna da natante. Ad accoglierlo inl’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa: “Un altro atleta del nostro territorio si contraddistingue per un risultato importante rendendoci molto orgogliosi. In questo caso siamo particolarmente felici, come amministrazione, di far conoscere contestualmente una disciplina di nicchia e magari meno nota. Questo tipo di sport all’aria aperta permette di ampliare i propri orizzonti e scoprire nuovi luoghi. Auguro a lui il meglio per il futuro e con l’occasione invito anche i nostri ragazzi ad avvicinarsi a queste discipline che possono rivelarsi sorprendenti”.