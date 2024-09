Medusei è già carico per le urne | Nel Carroccio mi sentivo isolato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) LA SPEZIA Le sue dimissioni dalla Lega e l’adesione a Fratelli d’Italia sono ancora oggi oggetto di discussione. Gianmarco, ormai ex presidente del Consiglio regionale fresco di adesione ai meloniani, punta le elezioni regionali: sarà uno dei cinque nomi proposti da FdI nel listino provinciale. Perché ha scelto di lasciare la Lega? "Da tempo mi, nonostante il contributo che ho sempre dato in termini elettorali. Qualche mese fa mi ero dimesso dal direttivo provinciale, semplicemente avevo finito un percorso. Chiaramente le cose sono precepitate con la caduta della Regione, ma ho portato a termine il mandato con gli elettori senza cambi di casacca in corso di legislatura" Diversi militanti del, più o meno pubblicamente, non hanno apprezzato.