LIVE – F1 GP Azerbaijan 2024 | le prove libere 2 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Latestuale della seconda sessione didel Gran Premio dell’. La F1 raggiunge il circuito cittadino di Baku, dove va in scena il diciassettesimo appuntamento del mondiale. Il weekend vede Or Bearman tornare tra le file della F1 con Haas al posto di Kevin Magnussen, squalificato per una gara dopo aver terminato i punti sulla superlicenza. I venti piloti più veloci al mondo saranno impegnati in tre sessioni di, necessarie per adattarsi ad una pista particolarmente torrida quest’anno. Le FP2 andranno in scena nel pomeriggio di venerdì 13 settembre tra le 15:00 e le 16:00. Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale su quanto succede in pista. COME VEDERE LEIN TV PER AGGIORNARE PREMERE F5 O FARE REFRESH– F1, GP: le2 inSportFace.