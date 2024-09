Lautaro Martinez | Film seconda stella? Emozionante rivivere quei momenti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024), uno dei grandi protagonisti delladell’Inter, racconta le sue emozioni nell’assistere per la prima volta alla proiezione del“Inter. Due Stelle sul cuore”. ANTEPRIMA – Mentre l’Inter è impegnata nella nuova stagione unche riavvolge il nastro di quella precedente sta per uscire al cinema. Dal 19 fino al 25 settembre, infatti, le sale cinematografiche italiane proietteranno ilincentrato sulla trionfale cavalcata nerazzurro verso la. La squadra di Simone Inzaghi, insieme allo stesso tecnico, al suo staff, ai vertici e alla dirigenza dell’Inter, hanno potuta assistere in anteprima alla visione di “Inter. Due Stelle sul cuore”.