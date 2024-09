Helen Comin muore dopo l' operazione estetica al seno | aveva 50 anni e 4 figli

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una donna di 50, è morta per un malore per i postumi di un’al, effettuata in una clinica privata di Castelfranco Veneto (Treviso), nonostante il ricovero d’urgenza in rianimazione. La donna, madre di 4e residente a Cittadella (Padova), non soffriva di particolari problemi di salute. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del chirurgo e dell’anestesista della clinica, disponendo l’autopsia sul corpo della donna.