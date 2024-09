Cremonese obiettivo primo posto | Stroppa si sbilancia sulla formazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024)tre punti. Laè pronta per la gara contro lo Spezia, valida per la 5ª giornata di Serie BKT in programma sabato 14 settembre alle 15. Il tecnico Giovannisi è presentato in conferenza stampa. “Fare punti in questo momento della stagione dà entusiasmo e uno slancio che ti puoi portare avanti per tanto tempo. Cercheremo di fare una fase difensiva contro alcune caratteristiche specifiche. Lo Spezia è una squadra che sta mostrando i frutti del lavoro iniziato nella scorsa stagione: D’Angelo dà un’identità forte alle sue squadre e in più, oltre ad essere verticale, ha giocatori di palleggio e molto pericolosi su palla inattiva”. “Abbiamo smaltito il lavoro dell’estate, si è creata una alchimia eccellente tra i nuovi arrivati e il gruppo già presente. Allenare questi ragazzi è bellissimo, presentarsi al campo per lavorare con loro dà tanto entusiasmo.