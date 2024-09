Corruzione ora Toti vuol patteggiare Accordo con i pm | due anni e un mese di pena in lavori socialmente utili e confisca di 84mila euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Svolta nell’inchiesta a carico di Giov: l’ex governatore ligure, arrestato il 7 maggio scorso e liberato a inizio agosto dopo quasi tre mesi ai domiciliari, ha raggiunto uncon la Procura di Genova perunadi duee undi reclusione per i reati diper l’esercizio della funzione e finanziamento illecito. Ladetentiva verrà sostituita con 1.500 ore di. Nell’sono previste anche, come pene accessorie, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata dellaprincipale, nonché ladi 84.100, somma equivalente ai finanziamenti elettorali (dichiarati od occulti) ricevuti dai gruppi imprenditoriali Spinelli ed Esslunga, che secondo i pm costituiscono tangenti.