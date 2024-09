Chiude a Sezze dopo 50 anni lo storico ristorante Da Battocchio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 13 settembre 2024) La notizia è apparsa nientemeno che sul sito internet de Il Gambero Rosso, vista la sua importanza non solo a livello locale. IlDai battenti,ben 50di onorata carriera. La titolare, Luisa Orlandi, che raccontato alla collega Antonella Dilorenzo l’emozione di quell’ultimo giorno, lo scorso 8 settembre, quando quello che sembrava un servizio di comminato in modo dimesso, è diventato all’improvviso una festa. “Una delle mie collaboratrici mi ha detto che ci sarebbe stata una cena aziendale organizzata da un certo signor Paolo, con circa 50 coperti. Poi ho scoperto che era tutto finto”, racconta Luisa. Quella sera, Luisa, sua sorella Paola e la mamma Tina sono state invitate a uscire in sala, dove ad attenderle c’erano tutti i camerieri che avevano lavorato alnel corso degli. “Erano lì per festeggiare con noi.