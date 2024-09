Chi è Stefania Battistini reporter Rai inviata in Ucraina e perché è ricercata in Russia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 13 settembre 2024)è una giornalista italiana,del Tg1, conosciuta per le sue coperture da zone di guerra e di crisi internazionali, come la guerra ine la pandemia da Covid-19. Nata a Milano il 16 aprile del 1977, ha raccontato in particolare il conflitto russo-ucraino, guadagnandosi anche un’onorificenza dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il suo lavoro sul campo. Durante il suo periodo in, ha vissuto momenti di grande pericolo, condividendo con il pubblico l'impatto umano del conflitto (GUERRA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).