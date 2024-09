Aleggia sempre nell' aria | Berlusconi e Schlein Ornella Vanoni manda ai matti la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) «Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Che oggi quasi certamente/ Sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare/a vita mia». Mentre scorre la lussureggiante intervista a Orsul Corriere della sera, pare quasi risuonare in sottofondo una delle sue hit, L'appuntamento memorabile pezzo di Bruno Lauzi, a cui appiccicare tutte le metafore della vita. La notiziae prime righe: qui parliamo diche promuove Giorgia Meloni e boccia Elly. Tutto in un botta- e-risposta sincopato, a riempiere due paginone, e attraversando la storia d'Italia. E qui subito te la visualizzi, l'Ora, a 90 anni –diciamo un po' agé-, oceanicaa verve, ancora sciccosa ai limiti dello snobismo, mentre sgrana la sua biografia al confessore Aldo Cazzullo. Te la vedi, l'Ora che sgasa.