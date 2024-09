Vent’anni da presidente del Napoli | De Laurentiis in lacrime durante la conferenza stampa VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nell’estate del 2004 Aurelio Deacquistò il, che a suo tempo era solo un pezzo di carta. Nel 2024 il patron azzurro ha festeggiato i suoi primi 20 anni dadel, costellati da vari successi di cui lo scudetto ha rappresentato la ciliegina sulla torta.la, per parlare del passato ma soprattutto del futuro, Deha letto una lettera ai tifosila quale ha dovuto fermarsi poiché l’emozione ha preso il sopravvento. Decommossoil discorso “Sonodelda 20 anni ma per quanto mi riguarda lo spettacolo è appena cominciato” – queste le parole dette da Dela, annunciando grandi novità per ilnon solo per quanto riguarda la squadra, ma anche le infrastrutture e il centro sportivo.